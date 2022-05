Bronnen: buitenlanddienst EU wil geen uitstel olieboycot Rusland

De buitenlanddienst van de Europese Unie voelt er niets voor om zijn voorstel voor een embargo voor olie uit Rusland nog even te parkeren, zeggen ingewijden. Die uitweg wordt in Brussel geopperd nu het plan op taai verzet van vooral Hongarije stuit, waardoor ook de andere nieuwe sancties al ruim een week worden opgehouden.

De nieuwe strafmaatregelen “vormen een pakket” in de ogen van EU-buitenlandchef Josep Borrell en zijn staf, zegt een hoge EU-bron. Hij spreekt van “een interne samenhang die zou moeten worden bewaard”. De ingewijde gaat er daarom nog altijd vanuit “dat in principe het pakket in zijn geheel wordt aangenomen”.

Het ongeduld groeit over de slepende onderhandelingen van de EU-landen over het zesde sanctiepakket voor Rusland. Dat bevat ook bijvoorbeeld strafmaatregelen voor een aantal Russen uit Kremlinkringen, en die krijgen door het gedraal de kans hun Europese bezittingen in veiligheid te brengen. Ook de belangrijke Sberbank ontkomt voorlopig aan sancties. Terwijl de lidstaten het, op de olieboycot na, over het pakket eens zijn.

Hongarije, maar ook Slowakije, Tsjechiƫ en Bulgarije zeggen nog niet zonder Russische olie te kunnen. De landen is respijt aangeboden, maar dat is voor Hongarije nog niet genoeg.