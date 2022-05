Geen extra bezuinigingen om miljardenstrop uitgestelde belasting

Het kabinet voorziet een nieuwe miljardentegenvaller doordat sommige bedrijven hun in de coronacrisis opgebouwde belastingschuld niet terug kunnen betalen. Maar dat betekent niet dat de begroting nog verder verbouwd moet worden, zegt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit). De strop wordt opgevangen door de staatsschuld te laten oplopen.

Het kabinet hield er tot voor kort rekening mee dat zo’n 1,5 miljard euro aan uitgestelde belastingen niet meer bij bedrijven kan worden geïnd. Het gaat vooral om ondernemers die het voor de crisis ook al moeilijk hadden. Maar dat bedrag valt fors hoger uit, rond de 6 miljard euro, zei Van Rij donderdagavond in een commissiedebat. Hij benadrukte dat ook dit een schatting is die “niet in beton is gegoten”.

Het kabinet heeft ervoor gekozen de financiële gevolgen van de coronapandemie apart te zetten van de reguliere begroting. Dat betekent dat tegenvallers niet hoeven te leiden tot bijvoorbeeld extra bezuinigingen of lastenverzwaringen maar “in het saldo lopen”, zei Van Rij vrijdag na de ministerraad. Dat is Haags jargon voor het bijlenen van geld om financiële gaten te dichten.

In totaal hebben in ruim twee jaar coronacrisis ongeveer 400.000 ondernemers op enig moment gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot belastinguitstel. Van de in totaal 46,6 miljard miljard euro waarvoor uitstel is verleend, is het overgrote deel al terugbetaald. Maar er staat nog altijd ruim 20 miljard euro open. Van Rij vreest dat 25 tot 30 procent daarvan niet zal worden terugbetaald.