Hogere omzet voor moederbedrijf MediaMarkt

Het Duitse winkelconcern Ceconomy, moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet behaald. Een jaar eerder had de onderneming nog last van de lockdowns tegen het coronavirus, met bijvoorbeeld winkelsluitingen en andere beperkingen. Ceconomy zegt dat de verkoop inmiddels hoger ligt dan voor de uitbraak van de pandemie.

De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar ging met bijna 19 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder tot 5 miljard euro. Daarbij nam de onlineverkoop met ruim een kwart toe. Dat is wel minder sterk dan de plus van 49 procent een jaar geleden toen vanwege corona mensen vaker via het internet spullen bestelden. De onlineverkoop is wel bijna dubbel zo hoog als voor de coronacrisis, zegt het bedrijf uit Düsseldorf.

In een toelichting stelt topman Karsten Wildberger dat de detailhandel weer aan het normaliseren is na de coronacrisis. Financieel directeur Florian Wieser voegt toe dat het nog moeilijk is om in te schatten wat de impact van de oorlog in Oekraïne en andere externe factoren zal zijn op het bedrijf. Mogelijk kunnen consumenten door de hoge inflatie meer de hand op de knip gaan houden, wat de verkoop van Ceconomy raakt.