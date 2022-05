Onderzoek: Samsung marktleider op Nederlandse smartphonemarkt

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung was in het eerste kwartaal van dit jaar marktleider op de Nederlandse markt van mobiele telefoons gemeten naar smartphonebezit. Dat blijkt uit een onderzoek van Telecompaper onder ruim 17.000 respondenten.

In het eerste kwartaal gaf 43 procent van alle Nederlandse smartphonebezitters in de leeftijd van 16 tot 80 jaar aan een toestel van Samsung te bezitten. Daarmee waren er ruim 5,6 miljoen Samsung-smartphones in gebruik. Het percentage dat aangeeft een telefoon van Samsung te bezitten is daarmee tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van dit jaar stabiel gebleven.

Apple staat op de tweede plaats met een marktaandeel van 36 procent, waarmee bijna 4,7 miljoen Nederlanders in de onderzochte leeftijdsgroep een iPhone bezitten. Bij Apple signaleert Telecompaper wel een stijgende trend. In 2018 gaf nog 30 procent aan een iPhone te hebben.

Ruim een op de drie Samsung-bezitters heeft een toestel uit de duurdere Galaxy S-serie. Van alle Samsung-gebruikers bezit 15 procent een recent model uit die serie. Een Galaxy S-model van vier jaar of ouder wordt door 12 procent van alle Samsung-bezitters gebruikt, oftewel ruim 600.000 Nederlanders. Deze toestellen worden door Samsung niet meer ondersteund met software- en beveiligingsupdates. Verder blijkt dat een op de vijf Samsung-bezitters een model uit de Galaxy A5-serie gebruikt.

Sinds de introductie van de Samsung Galaxy S22 begin dit jaar biedt Samsung voor zijn duurdere toestellen een updategarantie van vier jaar. Tot voor kort was dit drie jaar. Apple biedt momenteel nog ondersteuning voor alle modellen die zijn uitgebracht sinds 2015, waardoor 94 procent van alle iPhones die in Nederland in gebruik zijn nog door Apple worden ondersteund. Van de iPhone-bezitters heeft 8 procent een model uit de meest recente iPhone 13-serie en de helft gebruikt een model van vier jaar of ouder.