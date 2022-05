Demonstratie Amsterdams Primark-personeel om ontslagdreiging

Ongeveer twintig medewerkers van de Primark in het Amsterdamse centrum hebben zaterdagmiddag voor de winkel gedemonstreerd vanwege onrust over aangekondigde ontslagen. Primark zou in het hele land zo’n 250 mensen willen ontslaan, om erna veel personeel opnieuw te willen inhuren tegen slechtere arbeidsvoorwaarden, zoals minder loon, aldus vakbond FNV.

De demonstranten op het Damrak hadden borden bij zich met teksten zoals “primarkfamily”, “meer respect voor medewerkers = kortere rijen” en “power to the Primark workers”. Achter de ramen van de winkel keken andere personeelsleden toe naar de demonstratie, aldus vakbondsbestuurder Linda Vermeulen.

Met de actie hoopt de vakbond een hogere ontslagvergoeding af te dwingen voor de medewerkers, mochten ze ontslagen worden. Voor de mensen die blijven wil de bond “werkbare roosters en lonen die in de toekomst omhooggaan”, aldus FNV. “Meer medewerkers van Primark willen zich hierover uitspreken, wij hopen dat de directie dat ook ziet en naar ons gaat luisteren”, aldus Vermeulen.

Primark heeft zaterdag tegenover FNV nog niet gereageerd op de demonstratie. David Swann Lassche, leider van de Nederlandse tak van Primark, zei eerder te begrijpen dat dit een moeilijke tijd is voor collega’s die mogelijk worden getroffen door de ontslagronde. Volgens hem kan er via de vakbonden worden gestemd over een sociaal plan. Dat heeft Primark “tijdens het onderhandelingsproces vele malen aangepast”, aldus Lassche.