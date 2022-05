Miljardair Bezos beschuldigt Biden van misleiding over inflatie

Miljardair Jeff Bezos heeft de Amerikaanse president Joe Biden op Twitter beschuldigd van misleiding. Biden legde op het sociale medium een link tussen de hoge inflatie en de relatief lage belastingen die de rijkste bedrijven betalen. Bezos, oprichter van webwinkelconcern Amazon en na Elon Musk de rijkste man ter wereld, vindt dat misleidend omdat die twee zaken volgens hem niks met elkaar te maken hebben.

De woordenwisseling begon met een bericht van Biden over de hoge inflatie. “Wilt u een lagere inflatie?”, vroeg Biden of een lid van zijn team op Twitter. “Laten we er dan voor zorgen dat de rijkste bedrijven een eerlijk aandeel betalen.” De grootste multinationals ter wereld, zoals Amazon, betalen in verhouding weinig belasting over hun winst.

Bezos reageerde met de opmerking dat de tweet van Biden moet worden gecontroleerd op desinformatie. “Het verhogen van de vennootschapsbelasting is prima bespreekbaar”, schreef hij. “Het temmen van inflatie is cruciaal om te bespreken. Ze samenvoegen is gewoon misleiding.”

Door de hoge inflatie wordt de populariteit van Biden ondermijnd. Hij bestempelde de bestrijding van de inflatie dan ook als zijn grootste binnenlandse prioriteit. De Amerikanen zetten bijvoorbeeld hun oliereserves in om de benzineprijzen aan de pomp te drukken. De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centralebanken, is in maart begonnen de rente te verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.