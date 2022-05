Telecombedrijf Etisalat uit Emiraten neemt belang in Vodafone

Telecombedrijf Etisalat uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft een belang van bijna 10 procent genomen in Vodafone. Daarvoor heeft het 4,4 miljard dollar betaald (4,2 miljoen euro), meldt financieel persbureau Bloomberg. Daarmee is staatsbedrijf Etisalat, dat wereldwijd wil uitbreiden, de grootste aandeelhouder van Vodafone.

Etisalat zegt een investeerder te zijn voor de lange termijn. Het bedrijf gaat geen bod doen op de rest van de aandelen van Vodafone.

Eerder deze week meldde zakenkrant Financial Times dat Vodafone praat over een fusie van zijn Britse activiteiten met branchegenoot Three UK. Het Nederlandse VodafoneZiggo is een samenwerkingsverband of joint venture van de Britse telecombedrijven Vodafone en Liberty Global.