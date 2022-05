Beleggers gespitst op inflatiecijfer en update ABN AMRO

Beleggers zijn de komende beursweek onder andere gespitst op cijfers over de inflatie in de eurozone. Dit cijfer zal van belang zijn bij de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) over het al dan niet verhogen van de rente. ABN AMRO komt als een van de laatste grotere fondsen in Amsterdam met een kwartaalupdate. Verder komen ook luchtvaartconcerns als easyJet en Ryanair met cijfers. Ook de oorlog in Oekraïne en de impact ervan blijft de markten bezighouden.

ECB-baas Christine Lagarde hintte eerder al op een rentestap komende zomer om de torenhoge inflatie deels te beteugelen. Binnenkort wordt mogelijk bekendgemaakt of en wanneer de centrale bank stopt met het opkopen van obligaties. Centralebankiers worstelen momenteel met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor de prijzen fors zijn gestegen en het vertrouwen van bedrijven en consumenten achteruit holt.

De ontwikkeling van de rente kan van invloed zijn op de vooruitzichten van ABN AMRO. De bank komt woensdag met cijfers. Topman Robert Swaak waarschuwde eerder al dat de hoge inflatie van de laatste tijd een van de zaken is om rekening mee te houden. Andere bedrijven op Beursplein 5 die de boeken openen zijn onder andere distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group, logistiek vastgoedontwikkelaar CTP, investeerder HAL en industrieconcern Aalberts.

Ook de luchtvaartsector weet de aandacht op zich gericht met handelsupdates van easyJet en Ryanair. In de toelichting van de prijsvechters komt mogelijk iets naar buiten over de situatie op Schiphol. De meivakantie was erg druk, ook als gevolg van personeelstekorten. De luchthaven riep luchtvaartmaatschappijen op om vluchten te schrappen. Dat is voor komende zomer ook een mogelijk scenario. Vooral easyJet is een grote gebruiker van de luchthaven.

Verder zal de aandacht uitgaan naar de olie- en gassector na de publicatie van de resultaten van Saudi Aramco. Het Saudische staatsolieconcern wil investeringen in de olie- en gasproductiecapaciteit uitbreiden.

Naast inflatiecijfers verwerken beleggers ook een reeks andere macro-economische cijfers. In Nederland gaat het onder andere om de economische groei, investeringen, werkloosheid, het ondernemers- en consumentenvertrouwen en de consumptie door huishoudens. Uit het buitenland komt ook een keur aan cijfers. De ECB publiceert ook nog eens de notulen van de laatste beleidsvergadering.