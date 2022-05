Twitter tikt Musk op vingers om schenden geheimhoudingsplicht

Twitter beschuldigt zijn potentiële koper Elon Musk ervan zich niet aan een geheimhoudingsovereenkomst te hebben gehouden. Musk onthulde eerder dat de steekproefgrootte voor een controle op nepaccounts bij het socialemediaplatform standaard honderd gebruikers is, waarmee hij gevoelige informatie naar buiten zou hebben gebracht. De topman van Tesla maakte zelf bekend daarop te zijn benaderd door het juridisch team van het bedrijf.

Musk is al akkoord met het bestuur van Twitter om het bedrijf voor 44 miljard dollar (ruim 42 miljard euro) te kopen en van de beurs te halen. Vrijdag kondigde hij dat hij eerst meer duidelijkheid wil over het aantal spamaccounts bij de berichtendienst. Uit een officieel document van Twitter bleek eerder deze maand al dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers uit spamaccounts bestaat. Het aantal actieve gebruikers is belangrijk voor de potentiële winstgevendheid, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties.

Musk zei dat zijn team “een willekeurige steekproef van 100 volgers” op Twitter zou testen om nepaccounts te identificeren. Hij koos naar eigen zeggen voor dat aantal omdat Twitter zijn berekeningen voor nepaccounts ook altijd baseert op deze steekproefgrootte. Met die laatste opmerking zou Musk dus de geheimhouding hebben geschonden.