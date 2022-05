ANVR gematigd positief over beheersen drukte Schiphol

De ANVR is “gematigd positief” over het beheersen van de drukte op luchthaven Schiphol de komende maanden. Dat laat Frank Oostdam, voorzitter van de branchevereniging van reisorganisaties, weten na overleg met de luchthaven. Onder de met Schiphol besproken maatregelen voor het beteugelen van de drukte vallen onder meer de instroom van meer personeel, het verkorten van de duur van de training voor nieuwe werknemers en meer personeel van reisorganisaties op het vliegveld. “Dat moet de truc gaan zijn”, aldus Oostdam.

“Grootscheepse structuurveranderingen zijn niet op de korte termijn opgelost, maar ik heb geen enkele twijfel dat Schiphol alles op alles zet om het personeelstekort op te lossen”, zegt Oostdam. Hij verwacht niet dat de komende periode de lange wachtrijen weg zijn. “Het is onvermijdelijk dat het tot en met de zomer druk wordt en blijft.”

Maar de ANVR is wel optimistisch door de inzet van Schiphol, ook tijdens afgelopen weekend, en noemt het personeelsprobleem “beheersbaar”. Ondanks het personeelstekort zou er al een wachttijd zijn vanwege de nawee├źn van de coronapandemie, zegt Oostdam. Reizigers moeten voor sommige landen namelijk nog steeds een QR-code of gezondheidsbewijs kunnen tonen. Dat kost reisorganisaties extra tijd om te controleren.

Schiphol zelf zette de afgelopen tijd al meer kantoorpersoneel in op de luchthaven om passagiersstromen in goede banen te leiden. De reisorganisaties gaan dit ook doen. De komende tijd volgen er vaker gesprekken tussen Schiphol en de ANVR om de drukte in de gaten te houden, aldus Oostdam.

Schiphol kampte de afgelopen weken, met name in de meivakantie, met grote drukte, onder meer door personeelstekort bij de beveiliging. Door een wilde staking bij bagage-afhandelaars op zaterdag 23 april ontstond enorme chaos. Dat was precies het weekend dat de meivakantie begon. Door de staking raakten veel vluchten vertraagd en moest bagage nagezonden worden. Ook na de vakantie is het nog druk op de luchthaven.

Schiphol kon nog niet direct antwoord geven op vragen over de drukte de komende periode.