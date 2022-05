ArcelorMittal en Shell koplopers in licht hogere AEX-index

Staalproducent ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell waren maandag de koplopers in de AEX-index. De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse aandelenbeurs sloot licht hoger. Beleggers waren wat voorzichtig door tegenvallende macro-economische cijfers uit China en een verlaging van de groeiprognose voor de eurozone door de Europese Commissie vanwege de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie.

De AEX eindigde met een plusje van 0,1 procent op 694,62 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1020,34 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Londen boekte een koerswinst van 0,6 procent.

ArcelorMittal ging 2,7 procent omhoog en Shell won 1,7 procent na publicatie van de resultaten van Saudi Aramco. Het Saudische staatsolieconcern, het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, maakte onder andere bekend de investeringen in olie- en gasproductie op te willen voeren.

De grootste daler in de AEX was chipmachinefabrikant ASML, met een verlies van 2,4 procent. In de MidKap was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore de grootste winnaar met een plus van 3,3 procent. InPost, aanbieder van postkluisjes, was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een min van 4,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Beursplein daalde B&S Group 0,9 procent. De distributeur en groothandelsonderneming profiteerde de laatste maanden van de versoepeling van de reisbeperkingen en zag vooral de verkoop van likeuren toenemen. Wel hadden de verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan producten effect op de omzet en marges.

Renault verloor een fractie in Parijs. De Franse automaker maakte bekend een koper te hebben gevonden voor zijn belang in de Russische automaker AvtoVAZ, producent van het merk Lada. De Fransen hebben daarbij ook een terugkoopoptie bedongen.

In Dublin zakte Ryanair 0,4 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij hoopt in het nieuwe boekjaar weer winst te maken, maar durft wat betreft het resultaat geen concrete voorspellingen af te geven. Daarvoor is de situatie nog te onzeker.

De euro was maandag 1,0417 dollar waard, tegen 1,0410 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie (WTI) steeg 1,7 procent in prijs, tot 112,40 dollar. Brent-olie kostte 1 procent meer op 112,71 dollar per vat.