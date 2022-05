Bondskanselier Scholz ‘zeer bezorgd’ over hoge inflatie

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is “zeer bezorgd” over de hoge inflatie en de gevolgen van de sterk stijgende prijzen voor huishoudens. Dat zei hij tegen televisiezender RTL. Scholz meldde dat de overheid nog meer kan gaan doen om huishoudens te helpen met de hoge inflatie, die de koopkracht ondermijnt.

De bondskanselier verklaarde dat hij bezorgd is over de druk op huishoudens in Duitsland door de fors oplopende consumentenprijzen. Met name brandstof en voedsel zijn flink in prijs gestegen door de oorlog in Oekraïne. Scholz stelde dat het Duitse parlement snel zal instemmen met een pakket aan noodmaatregelen om burgers te helpen. Het gaat bijvoorbeeld om een verlaging op de brandstofaccijns, eenmalige betalingen aan gezinnen en goedkoper openbaar vervoer.

Volgens Scholz staan relevante overheidsinstellingen klaar om snel geld over te maken aan huishoudens. De regering blijft de situatie volgen en kan extra stappen zetten om mensen te helpen met de hoge inflatie, stelde hij.