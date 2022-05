Chinese economie gaat gebukt onder coronalockdowns

De Chinese economie heeft flink te lijden onder de coronalockdowns om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo geven consumenten duidelijk minder uit, zakt de industriële productie in en nam de werkloosheid toe, zo komt naar voren uit cijfers van het nationale statistiekbureau. Daarbij neemt de vrees toe dat de op een na grootste economie van de wereld in het tweede kwartaal van dit jaar zou kunnen krimpen.

In maart en april gingen tientallen steden in China gedeeltelijk of geheel op slot. Zo was miljoenenstad Shanghai wekenlang afgesloten. Winkelend publiek en personeel bleven noodgedwongen aan huis gekluisterd. Dat zorgde onder meer ook voor verstoringen in de leveringsketens.

Volgens het statistiekbureau namen de winkelverkopen in april met dik 11 procent af in vergelijking met een jaar eerder. Dat was de grootste krimp sinds maart 2020, bij het begin van de coronacrisis. De daling was erger dan waar kenners in doorsnee vanuit waren gegaan. In sommige regio’s was het ook niet mogelijk om buiten de deur te gaan eten. Dat leidde tot een daling van de horeca-inkomsten met bijna een kwart. De autoverkoop daalde met bijna 50 procent, ook als gevolg van tekorten aan onderdelen waardoor showrooms leger waren dan gebruikelijk.

Ondertussen daalde de industriële productie in het land met bijna 3 procent op jaarbasis, waar door kenners door de bank genomen op een kleine groei werd gerekend. Ook deze daling was de grootste sinds het begin van de crisis ruim twee jaar geleden. China verwerkte in april, in lijn met de gedaalde activiteiten, ook 11 procent minder ruwe olie. Verder ging de elektriciteitsproductie met 4,3 procent omlaag. De investeringen in vaste activa zoals onder andere gebouwen, machines, installaties en transportmiddelen boetten ook aan kracht in. De stijging met 6,8 procent was minder dan voorzien.

Ook op de arbeidsmarkt waren de problemen merkbaar. De werkloosheid steeg van 5,8 naar 6,1 procent. Daarmee naderde het werkloosheidspercentage de hoogste stand ooit van 6,2 procent die in februari 2020 werd bereikt. De regering streeft ernaar dit percentage onder de 5,5 procent te houden. Zo wil het in steden miljoen banen creëren.

Volgens kenners wordt het voor China steeds lastiger om vast te houden aan de groeidoelstelling van 5,5 procent dit jaar. In het eerste kwartaal groeide de economie met 4,8 procent. Ondanks de mindere economische prestaties hield de centrale bank de rentetarieven maandag gelijk.