EU produceert meer broeikasgassen dan voor de pandemie

De uitstoot van broeikasgassen door economische bedrijvigheid in de EU is gestegen tot boven het niveau van vlak voor de corona-uitbraak. In het vierde kwartaal van 2021 werd 1041 miljoen ton zogeheten CO2-equivalenten uitgestoten, tegen 1005 miljoen ton in dezelfde periode van 2019, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat.

CO2-equivalenten zijn een optelsom van de bijdrage van verschillende broeikasgassen, waaronder methaan of lachgas, aan het broeikaseffect. Eén CO2-equivalent is gelijk aan het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2.

Huishoudens in de EU zorgden met 22 procent voor de grootste toename van de uitstoot van broeikasgassen in de laatste drie maanden vorig jaar. Daarnaast nam de uitstoot in de industrie en de elektriciteitssector (allebei 21 procent) het meeste toe, gevolgd door landbouw (12 procent) en transport (11 procent).

Volgens Eurostat neemt de uitstoot van CO2 op de lange termijn wel geleidelijk af. De EU-lidstaten hebben afgesproken tegen 2030 55 procent minder uit te stoten dan in 1990.