Personeelstekort remt groei IT-sector dit jaar, meldt ING

Het personeelstekort in de IT-sector begint steeds meer te knellen en remt de groei van de sector. Er staan tienduizenden vacatures open en een record van ruim 44 procent van de IT-bedrijven ziet het tekort aan personeel als een rem op de verdere groei, meldt ING Research.

De groei van de sector zal daardoor dit jaar naar verwachting uitkomen op 4,5 procent. Daarmee vertraagt het groeitempo in vergelijking met 2021, toen de groei nog 7 procent bedroeg. Ook in 2023 ligt de groei naar verwachting wat lager, als gevolg van meer terughoudendheid onder klanten door een iets langzamer groeiende economie.

Het vinden van personeel is al langere tijd een uitdaging in de sector, maar vanaf midden 2020 was dit door de coronadip tijdelijk voor veel minder bedrijven een groeibelemmering. Met het aantrekken van de economie neemt echter ook de vraag naar IT’ers vanuit andere sectoren weer toe. Binnen de sector blijven vooral cloud en cybersecurity in trek doordat meer mensen op afstand werken en door de toenemende dreiging van cyberaanvallen.

De sector profiteert ondanks het personeelstekort nog altijd van de door corona gestarte digitale versnelling. Ongeveer een kwart van de ondernemers heeft het rendement de laatste tijd zien verbeteren en ruim een vijfde verwacht een toename van de omzet in de komende maanden. Bijna een derde verwacht de prijzen te kunnen verhogen en bijna alle ondernemers denken de investeringen in 2022 op hetzelfde niveau te houden of te verhogen.

Ondanks dat het uitdagend is om personeel te vinden, verwacht ruim een derde van de IT-bedrijven het personeelsbestand op korte termijn te kunnen uitbreiden. Bedrijven grijpen verschillende manieren aan om aan geschikt personeel te komen, zoals samenwerken met onderwijsinstellingen en het omscholen van zijinstromers. Daarnaast proberen ze bestaande werknemers vast te houden. Om te blijven groeien zetten bedrijven ook meer in op fusies en overnames.