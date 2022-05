Rustig begin van de beursweek, aandacht op Damrak voor B&S Group

Beleggers wacht een relatief rustig begin van de beursweek. In Amsterdam kwam distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group met cijfers. Verder verwerken de markten tegenvallende economische data uit China en is het wachten op de cijfers over de Europese inflatie later deze week. Dit cijfer zal van belang zijn bij de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) over het al dan niet verhogen van de rente. Ook de oorlog in Oekraïne blijft de gemoederen bezighouden. De AEX-index op Beursplein 5 zal naar verwachting licht lager beginnen.

De Europese Commissie maakt later op de dag ook nieuwe prognoses voor de economie van de eurozone bekend. Daaruit kan opgemaakt worden wat de impact van de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie is op de groei van de economie, maar ook voor de inflatie. ECB-baas Christine Lagarde hintte eerder al op een rentestap komende zomer om de torenhoge inflatie deels te beteugelen. Binnenkort wordt mogelijk bekendgemaakt of en wanneer de centrale bank stopt met het opkopen van obligaties.

Uit China kwamen tegenvallende berichten over de economische bedrijvigheid. De tweede economie van de wereld gaat gebukt onder lockdowns om verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Die zorgden er onder andere voor dat consumenten minder uitgaven en voor een lagere industriële productie. Ook de werkloosheid in China nam toe. Volgens kenners wordt het voor China steeds lastiger om vast te houden aan de groeidoelstelling van 5,5 procent dit jaar.

B&S Group profiteerde de laatste maanden van de versoepeling van de reisbeperkingen en zag vooral de verkoop van likeuren toenemen. Wel hadden de verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan producten een impact op de omzet en marges in het afgelopen kwartaal. B&S houdt zich onder meer bezig met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, maar ook met de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten aan winkels en consumenten.

Ook de luchtvaartsector weet de aandacht op zich gericht na de handelsupdate van prijsvechter Ryanair. Automaker Renault maakte bekend dat het een koper heeft gevonden voor zijn Russische divisie Avtovaz. De Fransen verkopen het onderdeel aan een Russisch onderzoeksinstituut Nami. Daarbij heeft Renault afgedwongen dat het binnen zes jaar het belang weer terug kan kopen.

Verder zal de aandacht uitgaan naar de olie- en gassector na de publicatie van de resultaten van Saudi Aramco. Het Saudische staatsolieconcern wil investeringen in de olie- en gasproductiecapaciteit uitbreiden.