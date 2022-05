Studie: meer sportartikelen verkocht door invloed coronapandemie

Sportspullen zijn door de coronapandemie flink meer verkocht. De omzet steeg in drie jaar tijd met een vijfde tot 3 miljard euro. Voor fitness, hardlopen, fietsen en wielrennen werd het meest verkocht, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en marktonderzoekbureaus Q&A en Markteffect.

“De coronapandemie leverde deze categorie├źn veel rugwind op”, zeggen de onderzoekers. Mensen gingen toen er beperkingen golden bijvoorbeeld vaker hardlopen, fietsen of thuis fitnessen.

Consumenten bezoeken voor sportaankopen minder verschillende winkels in vergelijking met drie jaar geleden, de laatste keer dat dit onderzoek in opdracht van onder meer winkeliersorganisatie INretail werd uitgevoerd. Toen waren dat er gemiddeld twee, nu nog 1,6. “Het aantal verkooppunten daalt gestaag, maar de oppervlakte van winkels stijgt”, blijkt uit de studie.

De populariteit van grote vestigingen van sportwinkels (megastores) nam toe. Een kwart van de jonge kopers schaft sportproducten direct via het merk zelf aan. Ook groeit de verkoop via onlinekanalen door. Ruim een derde van alle kopers let bij het kopen van een sportproduct op de duurzaamheid ervan.