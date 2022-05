Twitter weer onderuit op Wall Street door onzekerheid bod Musk

Het aandeel Twitter ging maandag verder omlaag op de beurzen in New York, die overwegend met verlies zijn gesloten. Beleggers in Twitter bleven onzeker over de geplande overname van de berichtendienst door Tesla-topman Elon Musk. Musk zei dat Twitter mogelijk tegen een lagere prijs kan worden overgenomen dan de 44 miljard dollar die nu op tafel ligt voor het sociale-mediaplatform.

De koers van Twitter zakte meer dan 8 procent. Vrijdag kelderde Twitter al bijna 10 procent op Wall Street, toen Musk aankondigde de overname van het bedrijf tijdelijk te pauzeren omdat hij eerst meer duidelijkheid wil over het aantal spamaccounts bij de berichtendienst. Musk zei later wel nog altijd toegewijd te zijn aan de overnamedeal. Hij heeft al een akkoord bereikt met het bestuur van Twitter om het bedrijf van de beurs te halen. Zijn bod bedraagt 54,20 dollar per aandeel. Het aandeel Twitter sloot maandag op 37,39 dollar.

De Dow Jones Index sloot 0,1 procent hoger op 32.223,42 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4008,01 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 11.662,79 punten.

Spirit Airlines steeg 13,5 procent. De koerssprong volgde op een vijandig overnamebod van concurrent JetBlue (min 6 procent) op de luchtvaartmaatschappij. Spirit Airlines had een eerder bod van JetBlue afgewezen omdat volgens de onderneming de kans klein is dat de autoriteiten akkoord zullen gaan met een deal tussen de twee budgetmaatschappijen.

McDonald’s leverde 0,4 procent in. De fastfoodketen heeft besloten om al zijn activiteiten in Rusland te verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het concern had zijn 850 Russische vestigingen eerder al tot nader order gesloten. Het vertrek uit Rusland betekent een financiële strop voor de maker van de Big Mac en de McFlurry. Het gaat mogelijk om 1,4 miljard dollar aan afschrijvingen.

De maker van elektrische auto’s Rivian Automotive werd bijna 7 procent lager gezet na het nieuws dat aandeelhouder Ford Motor (min 3,3 procent) nog meer aandelen in het bedrijf heeft verkocht.

De euro was 1,0432 dollar waard, tegen 1,0417 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,3 procent in prijs tot 114,08 dollar. Brent-olie kostte 2,4 procent meer, op 114,22 dollar per vat.