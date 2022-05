Aandacht voor economische groei en winkelverkopen op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de economische groei van de eurozone en de Amerikaanse winkelverkopen. Beleggers zijn daarbij vooral benieuwd naar de impact van de inflatie op de economie en de verkopen. De hoge inflatie tast namelijk de koopkracht van consumenten aan. Ook de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse supermarktketens Walmart en Target, die later op de dag naar buiten komen, geven mogelijk meer inzicht in het bestedingsgedrag van de Amerikaanse consument.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz verklaarde tegen televisiezender RTL “zeer bezorgd” te zijn over de hoge inflatie en de gevolgen van de sterk stijgende prijzen voor huishoudens. Met name brandstof en voedsel zijn flink in prijs gestegen door de oorlog in Oekraïne. Scholz stelde dat het Duitse parlement snel zal instemmen met een pakket aan noodmaatregelen om burgers te helpen. Het gaat bijvoorbeeld om een verlaging op de brandstofaccijns, eenmalige betalingen aan gezinnen en goedkoper openbaar vervoer.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van zo’n 0,7 procent. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten wonnen dinsdag terrein. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitschieter met een tussentijdse winst van 2,5 procent dankzij stevige koerswinsten bij de grote Chinese techbedrijven.

Op het Damrak zal Unilever mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Franse bank Société Générale schroefden hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern terug van kopen naar verkopen. Techinvesteerder Prosus zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging door de Amerikaanse bank JPMorgan.

Ingenieursbureau Arcadis liet weten samen met de Chinese Shenzhen Bus Group, de grootste aanbieder van volledig elektrisch openbaar vervoer ter wereld, adviezen te gaan geven aan de Australische overheid en bedrijven op het gebied van de overgang naar elektrisch vervoer. Laadpalenbedrijf Alfen heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Diebold Nixdorf voor het onderhoud van de groeiende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen van de onderneming. De samenwerking start in vier landen met de mogelijkheid in de toekomst verder uit te breiden in heel Europa.

De euro was 1,0447 dollar waard, tegen 1,0417 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 113,85 dollar. Brent-olie kostte 0,2 procent minder op 113,95 dollar per vat.