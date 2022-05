Aandacht voor impact oorlog Oekraïne bij economische cijfers CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt later op dinsdag met cijfers over de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar. Daaruit zal duidelijk worden wat de impact van de oorlog in Oekraïne en de de daarmee gepaard gaande hoge inflatie is op de Nederlandse economie. Ook wordt mogelijk meer bekend over of en hoe de krapte op de arbeidsmarkt de economische groei remt.

Naast het bruto binnenlands product (bbp) meldt het CBS ook cijfers over de consumptie van huishoudens en de internationale handel. Ook hier sijpelt de invloed van de Russische inval in buurland Oekraïne mogelijk door. In onzekere tijden zijn huishoudens doorgaans voorzichtiger met het doen van uitgaven. Aan de andere kant zorgt de heropening van de economie uit de coronacrisis voor een inhaalslag. Ook omdat het weer mogelijk is om geld uit te geven in bijvoorbeeld musea, pretparken of restaurants.

De Europese Unie sneed maandag nog in zijn vooruitzichten voor de economische groei vanwege de oorlog. Brussel gaat nu uit van een groei van 2,7 procent, waar eerder op 4 procent werd gerekend. Kenners rekenen voor het eerste kwartaal in Nederland op kwartaalbasis door de bank genomen op een minieme groei.