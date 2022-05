Prosus stijgt in hogere AEX, Unilever daalt na verkoopadvies

Prosus behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die weer boven de 700 punten uitsteeg. De techinvesteerder profiteerde van een adviesverhoging door JPMorgan. De Amerikaanse bank werd ook positiever over de gehele Chinese techsector, waarin Prosus via Tencent een groot belang heeft. Levensmiddelenconcern Unilever kampte daarentegen met een verkoopadvies van de Franse bank Société Générale.

Op de beurzen wordt verder nog gewacht op de economische groei van de eurozone en de Amerikaanse winkelverkopen. Beleggers zijn daarbij vooral benieuwd naar de impact van de inflatie op de economie en de verkopen. De hoge inflatie tast namelijk de koopkracht van consumenten aan. Ook de kwartaalcijfers van het grote Amerikaanse supermarktconcern Walmart, die later op de dag naar buiten komen, geven mogelijk meer inzicht in het bestedingsgedrag van de Amerikaanse consument.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 700,27 punten. De laatste keer dat de graadmeter boven de 700 punten stond was op 5 mei. De MidKap klom 0,8 procent tot 1028,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Naast Prosus (plus 4,2 procent) stond ook Just Eat Takeaway in de kopgroep met een plus van ruim 4 procent. Analisten van investeringsbank Bryan Garnier werden positiever over de eigenaar van Thuisbezorgd.nl. Supermarktconcern Ahold Delhaize en Unilever sloten de rij met minnen van 1,1 procent en 0,9 procent.

In de MidKap steeg Alfen 3 procent. De laadpalenmaker heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Diebold Nixdorf voor het onderhoud van de groeiende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen van het bedrijf. De samenwerking start in vier landen met de mogelijkheid in de toekomst verder uit te breiden in heel Europa.

Arcadis won 1,1 procent. Het advies- en ingenieursbureau gaat samen met de Chinese Shenzhen Bus Group adviezen geven aan de Australische overheid en bedrijven op het gebied van de overgang naar elektrisch vervoer.

In Londen zakte Vodafone ruim 3 procent na tegenvallende jaarresultaten van het Britse telecomconcern. Engie dikte 6 procent aan in Parijs. Het Franse energiebedrijf verhoogde zijn jaarverwachtingen na een sterk eerste kwartaal. In Frankfurt schroefde vrachtwagenfabrikant Daimler Truck zijn omzetverwachting voor het hele jaar op. Het aandeel steeg 4,5 procent.

De euro was 1,0463 dollar waard, tegen 1,0417 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 113,73 dollar. Brent-olie kostte 0,2 procent minder op 114,04 dollar per vat.