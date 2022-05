Stevige plussen op Wall Street, winkelketen Walmart hard onderuit

Het aandeel Walmart is dinsdag op de aandelenbeurzen van New York dik 11 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. De winkelketen werd door beleggers op Wall Street afgestraft na zijn handelsupdate. Daaruit kwam naar voren dat de keten met hogere kosten kampte voor onder andere brandstof en lonen. Die hogere kosten raken aan de winst waardoor het bedrijf zich ook genoodzaakt ziet de verwachtingen te temperen. Het sentiment op de beurzen was evenwel duidelijk positief.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent hoger op 32.654,59 punten. De brede S&P 500 won dik 2 procent tot 4088,85 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 2,8 procent aan tot 11.984,52 punten. Beleggers verwerkten ook opmerkingen van Jerome Powell. De baas van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zei niet te zullen twijfelen om de rentes te verhogen tot het moment dat inflatie afneemt.

Twitter ging 2,5 procent omhoog na de verliezen van de afgelopen handelsdagen. Elon Musk liet weten alleen door te gaan met zijn overname van Twitter als het socialemediaplatform zijn beweringen over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst kan onderbouwen. De miljardair had de overnamedeal eerder al tijdelijk in de wacht gezet omdat hij meer duidelijkheid wil over het aantal spamaccounts bij Twitter. Verschillende leidinggevenden bij het concern kondigden hun vertrek bij het bedrijf aan vanwege de onzekerheid over de deal.

Verder stond iPhone-maker Apple (plus 2,5 procent) bij de winnaars. Het bedrijf stelt de terugkeer naar kantoor voor medewerkers uit omdat het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer oploopt. Netflix won op zijn beurt 2,2 procent. De streamingdienst maakte bekend 150 mensen te willen ontslaan. Dat komt neer op nog geen 2 procent van het personeelsbestand. De aankondiging volgde krap een maand nadat het bedrijf bekendmaakte dat het voor het eerst abonnees had verloren.

Citigroup won 7,6 procent doordat Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van miljardair en superbelegger Warren Buffett, in het eerste kwartaal voor bijna 3 miljard dollar aan aandelen van de bank heeft gekocht.

De euro was 1,0542 dollar waard, tegen 1,0533 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 112,04 dollar. Brentolie zakte 2,6 procent in prijs op 111,26 dollar per vat.