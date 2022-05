Topman schoenenwinkelketen vanHaren vertrekt na 26 jaar

Schoenenwinkelketen vanHaren krijgt een nieuwe topman. De huidige directeur Krein Bos kondigde aan het bedrijf na 26 jaar aan het roer te hebben gestaan te zullen verlaten. Hij wordt per 1 juli opgevolgd door Han Sterk, die sinds februari 2020 bij vanHaren actief is.

Sterk werkte eerder onder andere voor Hugo Boss en Only For Men. Hij krijgt samen met financieel directeur Robert Vos de dagelijkse leiding over vanHaren in handen. De keten is op de Nederlandse markt actief met circa 150 winkels en is onderdeel van de Deichmann groep. Dat moederbedrijf is naar eigen zeggen marktleider in de Europese schoenendetailhandel en actief in 31 landen wereldwijd. Met ruim 42.400 medewerkers baat het bijna 4300 winkels uit.