Triodos Bank schrapt tot 150 banen

Triodos Bank neemt afscheid van 150 medewerkers, circa 10 procent van het totale personeelsbestand. De duurzame bank wil 11 miljoen tot 12 miljoen euro per jaar besparen, onder meer door effectiever te werken. De banenreductie moet tegen 2024 zijn afgerond. De reorganisatie gebeurt via natuurlijk verloop, herplaatsingen en gedwongen ontslagen. De eerste gesprekken met vakbonden en de ondernemingsraad zijn al geweest.

Volgens topman Jeroen Rijpkema ontkomt ook Triodos Bank er niet aan om met de huidige tijd mee te bewegen. Hij spreekt van een verandering in het financiƫle landschap waardoor ingrijpen noodzakelijk is. Voor de reorganisatie zet de bank 6 miljoen euro opzij.

Triodos Bank had in september vorig jaar al aangegeven dat het rendement omhoog moet, onder ander door op de kosten te letten. De bank wil activiteiten beter met elkaar afstemmen. De bank mikt daarbij op verdere groei in Nederland, Belgiƫ, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.