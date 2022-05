ABN AMRO hard afgestraft op Damrak na teleurstellende cijfers

ABN AMRO werd woensdag hard afgestraft op de Amsterdamse beurs. De bank boekte afgelopen kwartaal weer winst na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Air France-KLM werd daarentegen stevig hoger gezet na een grote deal op het gebied van luchtvracht.

ABN AMRO raakte een tiende aan beurswaarde kwijt. De bank trok nog eens 50 miljoen euro uit voor de inspanningen om witwassen tegen te gaan. Het concern heeft in het verleden al veel kosten moeten maken om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Hoewel de banden van de bank met de Russische markt “zeer beperkt” zijn, wijst topman Robert Swaak erop dat het conflict wel indirecte gevolgen kan hebben voor klanten. Voor het geval dat sommige leningen daardoor straks niet meer terugbetaald worden, heeft de bank ook een voorziening genomen.

Air France-KLM dikte bijna 5 procent aan. Het luchtvaartconcern heeft een luchtvrachtovereenkomst gesloten met de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM. Als onderdeel van de deal zal CMA CGM een belang van 9 procent nemen in Air France-KLM.

De Europese beurzen lieten weinig beweging zien na het recente herstel. De inflatiezorgen bleven daarbij op de voorgrond. De Britse inflatie liep in april verder op tot 9 procent, van 7 procent in maart. Dat is het hoogste niveau sinds 1982. Door de hoge inflatie neemt de druk op de regering en de Britse centrale bank toe om maatregelen te nemen om de kosten voor het levensonderhoud te drukken. In de eurozone bleef de inflatie vorige maand stabiel op 7,4 procent.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 700,84 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 1025,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen 0,1 procent. Parijs bleef vlak.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler in de AEX met een min van 4,6 procent. Fintechbedrijf Adyen en chipconcern ASMI volgden met verliezen van rond 3 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een winst van 1,8 procent.

TUI kelderde 10 procent in Frankfurt. De reisorganisatie heeft nieuwe aandelen uitgegeven om de steun die het tijdens de coronacrisis kreeg van de Duitse overheid deels terug te betalen. In Madrid steeg Siemens Gamesa 11 procent. Siemens Energy (plus 1,9 procent) bevestigde een bod te overwegen op de aandelen van de Duits-Spaanse maker van windturbines die het nog niet bezit.

De euro was 1,0517 dollar waard, tegen 1,0533 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 114,34 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 113,44 dollar per vat.