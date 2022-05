ABN AMRO onderuit op Damrak na cijfers, Air France-KLM stijgt

ABN AMRO werd woensdag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs. De bank boekte afgelopen kwartaal weer winst na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden. Daarbij profiteerde de onderneming ervan dat de coronarestricties in Nederland werden opgeheven en de samenleving weer openging. Daardoor was er een goede vraag naar leningen. Het aandeel zakte desondanks dik 8 procent.

ABN AMRO trok ook nog eens 50 miljoen euro uit voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan. De bank heeft in het verleden al veel kosten moeten maken om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Hoewel de banden van de bank met de Russische markt “zeer beperkt” zijn, wijst topman Robert Swaak erop dat het conflict wel indirecte gevolgen kan hebben voor klanten van de bank. Voor het geval dat sommige leningen daardoor straks nooit meer terugbetaald worden heeft ABN AMRO ook een voorziening genomen.

Air France-KLM steeg daarentegen ruim 3 procent. Het luchtvaartconcern heeft een luchtvrachtovereenkomst gesloten met de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM. Volgens de partijen levert de samenwerking aanzienlijke voordelen op. Als onderdeel van de deal zal CMA CGM ook een belang van 9 procent nemen in Air France-KLM.

De inflatie blijft de gemoederen bezighouden. De Britse inflatie is in april verder gestegen tot 9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1982. Door de torenhoge inflatie neemt de druk op de regering en de Britse centrale bank verder toe om maatregelen te nemen om de kosten voor het levensonderhoud te drukken.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 701,54 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1027,72 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs won 0,1 procent. De Londense FTSE-index verloor 0,1 procent. Naast de consumentenprijzen liepen in april ook de prijzen verder op die Britse producenten rekenen voor hun goederen.

In de AEX ging verlichtingsbedrijf Signify aan kop met een winst van 2 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van dik 1 procent.

Euronext dikte 6 procent aan. De eigenaar van de aandelenbeurzen in onder andere Amsterdam, Brussel en Parijs boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Commerzbank klom 2 procent in Frankfurt en in Milaan won UniCredit 0,4 procent. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times waren de twee banken van plan fusiegesprekken te voeren, voordat de Russische invasie van Oekraïne roet in het eten gooide.

De euro was 1,0517 dollar waard, tegen 1,0533 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 113,33 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 112,48 dollar per vat.