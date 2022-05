Air France-KLM tekent grote luchtvrachtdeal met Frans CMA CGM

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft een langjarige luchtvrachtovereenkomst gesloten met de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM. De deal met een looptijd van in eerste instantie tien jaar is bedoeld om het luchtvrachtaanbod te versterken. Volgens de partijen levert de samenwerking aanzienlijke voordelen op. Als onderdeel van de deal zal CMA CGM ook een flink belang nemen in Air France-KLM.

Het logistieke concern wordt dan goed voor een deelneming van 9 procent. Deze investering zou volgens Air France-KLM kunnen plaatsvinden in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging die in februari dit jaar werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van CMA CGM zal, als aandeelhouders volgende week op de jaarvergadering akkoord gaan, ook een zetel krijgen in het bestuur van Air France-KLM. Een resolutie met die strekking zal door de belangrijkste aandeelhouders, waaronder de Franse en de Nederlandse staat, worden gesteund, zo klinkt het. Zonder akkoord daarvoor gaat de deal niet door.

Financieel directeur Steven Zaat van Air France-KLM verwacht door de overeenkomst aanzienlijke inkomstenvoordelen te zullen halen. Daarbij wordt het vrachtvervoernetwerk gezamenlijk ontworpen. De overeenkomst helpt klanten ook aan beter georganiseerde leveringsketens. Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt. De namen Air France, KLM en Martinair blijven gewoon bestaan. Ook van eventuele banenreducties als onderdeel van de deal zal volgens de luchtvaartonderneming geen sprake zijn.

De samenwerking zal gebruikmaken van de bestaande vrachtvloot van aanvankelijk tien vliegtuigen. Daarnaast gaat het nog om twaalf toestellen die in bestelling zijn. De luchtvrachtcapaciteit zal gezamenlijk worden verkocht. Ook de vrachtcapaciteit van Air France-KLM in passagiersvliegtuigen maakt onderdeel uit van de deal.

CMA CGM werd iets meer dan een jaar geleden actief op de luchtvrachtmarkt. Met de overeenkomst met Air France-KLM verwacht topman Rodolphe Saadé versneld te kunnen groeien. Bij Air France-KLM zijn ze blij de Franse logistieke onderneming als investeerder binnen te hebben. De overeenkomst is nog wel afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring. Ook personeelsvertegenwoordigers worden nog geraadpleegd.

Air France-KLM kondigde in februari al aan dat het bedrijf zijn eigen vermogen wil versterken. Dat zou kunnen via de uitgifte van aandelen of obligaties, waarmee tot 4 miljard euro opgehaald zou kunnen worden.