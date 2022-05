APG en Canadese OMERS Infrastructure nemen Groendus over

Pensioenuitvoerder APG en het Canadese OMERS Infrastructure nemen samen het duurzame energiebedrijf Groendus over van investeringsmaatschappij NPM Capital. Pensioenuitvoerder APG doet de investering uit naam van pensioenfondsklant ABP. OMERS Infrastructure belegt namens OMERS, een van de grootste pensioenfondsen in Canada.

Een overnamesom werd door de partijen niet gegeven. Groendus is in maart 2021 ontstaan uit een fusie van zes gespecialiseerde bedrijven actief in onder andere zonneprojecten, slimme meetdiensten en duurzame energieoplossingen. Met een team van 130 mensen werkt de organisatie vanuit Utrecht.

Groendus heeft een klantenbestand van ruim 4000 bedrijven, gemeenten en instellingen en heeft tot nu toe 170 miljoen Wattpiek (MWp) aan zonnevermogen en 12.000 slimme energiemeters geĂ¯nstalleerd. Het bedrijf heeft al meer dan 300 zonnecentrales in Nederland gebouwd en wil dit aantal stevig uitbreiden. Daarnaast wil Groendus klanten steeds meer verduurzamingsoplossingen bieden, zoals slim laden en batterijopslag.

De overname luidt volgens topman RenĂ© Raaijmakers van Groendus een nieuwe fase in voor het bedrijf. “Met de investeringskracht en langetermijnvisie van deze pensioenfondsen kunnen we onze inspanningen vergroten en versnellen om daarmee onze diensten voor onze klanten nog verder uit te bouwen.”

Jan-Willem Ruisbroek, hoofd investeringsstrategie infrastructuur bij APG stelt de investering in Groendus te zien als “een zeldzame kans om bij te dragen aan het versnellen van de Nederlandse energietransitie”. Voor het Canadese OMERS is het de eerste infrastructuurinvestering in Nederland.