Busbedrijven kampen met chauffeurstekorten voor schoolreisjes

Busreisbedrijven hebben te maken met nijpende tekorten aan buschauffeurs, waardoor schoolreisjes soms niet door kunnen gaan. Branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zegt dat een schoolreis nu ver van tevoren moet worden ingepland om te voorkomen dat die wordt geannuleerd omdat er geen chauffeur is. KNV stelt dat meerdaagse vakantiereizen beter planbaar zijn en dus niet direct in gevaar komen, maar dat er wel een risico is dat ook hier busreizen worden afgeblazen.

Woordvoerder Hilbert Michel van KNV spreekt van een “gekkenhuis” bij touringcarbedrijven en zegt dat er wel zes- tot zevenhonderd chauffeurs missen op piekmomenten. Tijdens de coronacrisis zijn veel met name oudere buschauffeurs uitgestroomd en vervolgens niet meer teruggekomen. “De bedrijven hebben de bus dan wel, maar niet altijd de chauffeur”, aldus Michel.

Het probleem is bij sommige busbedrijven zo groot dat een eigenaar of planner zelf ook rijdt of dat eerder afgesproken ritten worden geannuleerd, meldt de KNV-zegsman. Volgens hem hindert dat chauffeurstekort het herstel van de touringcarbranche van de coronapandemie. De reissector werd hard geraakt door de crisis vanwege lockdowns en andere beperkende coronamaatregelen.

Eigenaar Johan Pouw van busbedrijf Besseling Travel zegt dat de sector een inhaalslag maakt nu alles weer is opengegaan na de coronacrisis en het daarom erg druk is. “Dan ben je blij als je de planning rond krijgt.” Om te voorkomen dat reizen geannuleerd moeten worden vanwege een tekort aan chauffeurs is hij erg voorzichtig met het aannemen van nieuwe opdrachten. Om extra personeel op te leiden heeft Pouw een eigen rijschool opgezet. Ook geeft hij gastlessen op scholen om jongeren te interesseren om chauffeur te worden. “We trekken alle registers open.”

Bij De Jong Intra is er volgens commercieel directeur Coby van Dongen nog geen sprake van annuleringen van reisjes door chauffeurstekorten. “Maar het is wel een uitdaging en puzzelen voor ons.” Er is volgens haar te weinig instroom, terwijl touringcarchauffeur juist een “prachtig vak” is. “Dat moet meer voor het voetlicht worden gebracht. Er moet iets gebeuren”, stelt Van Dongen.