De Hypotheker: grote vraag naar hypotheken om te verduurzamen

Het aantal aanvragen voor een hypotheek om een woning te verbouwen of te verduurzamen stijgt in rap tempo. Hypotheekadviseur De Hypotheker ziet dat het aantal aanvragen in een jaar tijd met 90 procent is gestegen, zegt de keten in een rapport over de eerste vier maanden van het jaar. Vaak wordt de overwaarde van een huis ingezet om de hypotheek rond te krijgen.

Volgens het onderzoek onder bijna duizend huizenbezitters denkt de helft minstens een ton overwaarde te hebben. Ruim een kwart wil de overwaarde inzetten voor de duurzaamheidsslag of andere verbeteringen. De overwaarde is het gevolg van de sterk gestegen prijzen op de woningmarkt. Maar een groot deel van de ondervraagden geeft ook aan niet helemaal tevreden te zijn met het huis. Volgens De Hypotheker is het met name voor deze groep interessant om de overwaarde in te zetten voor een verbouwing.

Bij een hypotheek van 300.000 euro en een woningwaarde van 450.000 euro, is er voldoende ruimte om een deel van de overwaarde te benutten”, legt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker, uit. Volgens hem is het met de huidige hoge energieprijzen “extra interessant” om de woning duurzamer te maken.