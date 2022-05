Krimp voor Japanse economie door zwakke handel en omikron

De economie van Japan is in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen. De derde economie van de wereld ondervond tegenwind door de zwakkere handel, hoge energieprijzen en de beperkende maatregelen tegen de omikronvariant van het coronavirus.

Volgens de Japanse overheid bedroeg de krimp 0,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Daarmee viel de neergang wel minder sterk uit dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een daling met 0,4 procent. In het vierde kwartaal groeide de Japanse economie nog met een herziene 0,9 procent.

Japan heeft te kampen met veel hogere prijzen voor de import van energie en grondstoffen door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast wordt de handel verstoord door onder meer de wereldwijde problemen in toeleveringsketens. De consumentenbestedingen werden geraakt door de maatregelen in het land om de omikronvariant in te dammen.