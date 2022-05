Modemerk Burberry profiteert van hogere verkoopprijzen

Het Britse modemerk Burberry heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan dankzij hogere verkoopprijzen voor zijn regenjassen en handtassen met ruitjespatroon. Daardoor gingen zowel winst als omzet omhoog. Wel heeft Burberry last van de coronalockdowns in de belangrijke Chinese markt.

Het 166 jaar oude Burberry is al enige jaren bezig om zichzelf meer als luxemerk in de markt te zetten. Daarbij horen dus ook hogere prijzen. De omzet steeg in vergelijking met een jaar eerder met 21 procent naar meer dan 2,8 miljard pond, omgerekend 3,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat lag 32 procent hoger op 523 miljoen pond.

Het is de eerste cijferpresentatie onder leiding van de nieuwe topman Jonathan Akeroyd, die is overgekomen van het Italiaanse modemerk Versace. Burberry houdt daarbij vast aan eerder gegeven verwachtingen voor het gehele jaar. Die prognose is volgens de onderneming wel afhankelijk van de coronaontwikkelingen in China.