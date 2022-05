Ook bij cijfers ABN AMRO gaat aandacht naar oorlog Oekraïne

ABN AMRO opent woensdag de boeken over het eerste kwartaal van dit jaar. Net als bij andere grote banken gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. ABN AMRO liet eerder weten dat de sancties tegen Rusland het concern in directe zin slechts beperkt kunnen raken. Maar het conflict heeft ook gevolgen voor de economie als geheel en daar kan de bank natuurlijk wel last van hebben.

Rivaal ING zag zijn kwartaalwinst onlangs nog ruimschoots halveren door de oorlog. Dat komt omdat die bank veel geld apart moest zetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Van alle Nederlandse banken heeft ING de grootste belangen in Rusland.

Bij ABN AMRO is de situatie anders. In het jaarverslag van de bank stond dat de banden met de Russische markt slechts goed waren voor 50 miljoen euro. Voor een groot deel gaat het ook nog om bezittingen van Russische klanten buiten Rusland en kortetermijnhandelstransacties.

Maar ABN AMRO stelde toen ook dat het conflict wel indirecte gevolgen kan hebben voor klanten van de bank. Die kunnen immers last krijgen van hogere gasprijzen, sancties op de handel met Rusland en toenemende zorgen op het gebied van cyberveiligheid. Daarbij moet ABN AMRO het doorgaans sterk hebben van de Nederlandse economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dinsdag juist dat economische groei hier in de eerste drie maanden van dit jaar tot stilstand is gekomen.

Volgens analisten zullen de resultaten van de bank waarschijnlijk wel beter zijn dan een jaar terug. Er wordt alom op winst gerekend, komt naar voren uit schattingen van kenners. In het eerste kwartaal van vorig jaar ging er nog een kwartaalverlies in de boeken als gevolg van de megaschikking die ABN AMRO sloot met het Openbaar Ministerie vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.