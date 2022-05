Supermarktconcern Target keldert op Wall Street na cijfers

Target raakte woensdag ruim een kwart van zijn beurswaarde kwijt op Wall Street. Het supermarktconcern kampte met hogere kosten voor transport en lonen en boekte afgelopen kwartaal veel minder winst dan kenners hadden verwacht. Topman Brian Cornell van Target sprak van “ongewoon hoge kosten”. Ook had het bedrijf last van toeleveringsproblemen. Een dag eerder werd supermarktconcern Walmart al hard afgestraft na tegenvallende resultaten als gevolg van hogere kosten.

De zorgen dat de hoge inflatie de consumentenbestedingen onder druk begint te zetten zorgde ook voor een negatieve stemming op de beurzen in New York, na het sterke herstel een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,2 procent in de min op 32.261 punten. De brede S&P 500 zakte 1,5 procent tot 4028 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,8 procent onderuit tot 11.771 punten.

Walmart ging verder omlaag en verloor bijna 4 procent. Dinsdag beleefde het supermarktconcern met een koersval van dik 11 procent zijn slechtste beursdag sinds 1987.

Doe-het-zelfketen Lowe’s verloor 1,5 procent. Het concern zag de omzet in het eerste kwartaal dalen. Door het koudere weer in de verslagperiode zag Lowe’s de vraag naar doe-het-zelfartikelen voor buitenprojecten dalen. De winst viel wel hoger uit dan verwacht. Ook handhaafde het bedrijf de prognoses voor het hele jaar.

Analog Devices won 0,6 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten van de chipmaker. Schoenenverkoper Shoe Carnival zakte 0,1 procent, ondanks een verhoging van de verwachtingen voor het hele jaar.

Carrier Global verloor 4 procent. Analisten van Bank of America Securities haalden de fabrikanten van ventilatie- en air conditioning-systemen van hun kooplijst af. Microsoft daalde 2 procent. Het tech- en softwareconcern gaat zijn clouddiensten toegankelijker maken voor Europese cloudbedrijven. Microsoft buigt daarmee voor druk van de Europese Unie om het voor kleinere Europese concurrenten gemakkelijker te maken om de software van het bedrijf aan te bieden.

De euro was 1,0524 dollar waard, tegen 1,0533 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 112,66 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 112,10 dollar per vat.