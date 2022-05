AEX in het rood na koersval Wall Street, Signify grootste daler

De Amsterdamse AEX-index is donderdag flink omlaaggegaan na de verkoopgolf op Wall Street. De Amerikaanse beurzen beleefden woensdag de slechtste beursdag sinds 2020. Zwaar tegenvallende resultaten bij Amerikaanse winkelketens Target en Walmart wakkerden de vrees aan dat de hoge inflatie de winstgevendheid van veel bedrijven onder druk zet.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent lager op 680,62 punten. Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste verliezer, met een min van bijna 6 procent. De vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten onder druk zet zorgde ook voor koersverliezen bij levensmiddelenconcern Unilever, bierbrouwer Heineken en supermarktbedrijf Ahold Delhaize, die tot ruim 3 procent inleverden.

Ook Unibail-Rodamco-Westfield, eigenaar van winkelcentra, moest het ontgelden met een koersverlies van bijna 4 procent. Prosus daalde dik 1 procent na een fors koersverlies van het Chinese Tencent, dat met teleurstellende resultaten kwam. De techinvesteerder, die een groot belang heeft in het Chinese internet- en gamebedrijf, raakte woensdag al ruim 4 procent kwijt. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de enige stijger, met een plus van 0,3 procent.

De MidKap daalde 1,2 procent tot 1001,06 punten. ABN AMRO ging verder omlaag met een min 1,8 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux haalden het aandeel van hun kooplijst. De bank zag woensdag al bijna 12 procent aan beurswaarde verdampen na een tegenvallend kwartaalbericht. Air France-KLM bleef daarentegen profiteren van de grote deal op het gebied van luchtvracht met het Franse transportbedrijf CMA CGM en won 1 procent.

Aalberts verloor 2 procent. De industrieel toeleverancier zag de omzet in de eerste vier maanden op eigen kracht met 9 procent groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,8 procent. Op Wall Street zakte de Dow-Jonesindex woensdag 3,6 procent en raakte de techbeurs Nasdaq 4,7 procent kwijt.

In Londen steeg easyJet 1,8 procent. De Britse budgetvlieger, een van de grotere gebruikers van luchthaven Schiphol, wist het verlies in de eerste helft van zijn boekjaar terug te dringen. Het bedrijf is optimistisch over het zomerseizoen vanwege de inhaalvraag naar reizen na de coronapandemie. De Britse post- en pakketbezorger Royal Mail zakte 6 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0474 dollar waard, tegen 1,0509 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 110,20 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 110,31 dollar per vat.