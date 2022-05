Duitsland zegt 1 miljard euro toe voor hulp Oekraïne

Duitsland heeft Oekraïne 1 miljard euro aan giften toegezegd. De financiële hulp moet het door Rusland aangevallen land helpen om de kortlopende rekeningen te kunnen betalen, maakte de Duitse minister van Financiën Christian Lindner bekend.

Lindner kondigde de hulp aan tijdens een top van de G7 in Bonn. Ministers van Financiën en leiders van centrale banken uit de zeven rijke geïndustrialiseerde landen overleggen in de Duitse stad over een gezamenlijk financieel hulppakket aan Oekraïne.

Volgens Lindner zullen andere leden van de G7 ook financiële hulp bieden. Zo vertelde hij verslaggevers dat de Verenigde Staten 7,5 miljard dollar (7,1 miljard euro) beschikbaar stelt om Oekraïne te helpen bij zijn staatsfinanciën.

Door de inval van Rusland komt Oekraïne iedere maand 5 miljard euro tekort op zijn begroting. Landen van de G7 willen nu met genoeg geld komen om de komende drie maanden te dekken. Daarnaast is er waarschijnlijk veel geld nodig voor de wederopbouw van het land na de oorlog. De Oekraïense regering schat dat de schade van de oorlog, inclusief indirecte verliezen, kan oplopen tot 560 miljard dollar.