In crisis verkerend Sri Lanka voor het eerst in wanbetaling

Sri Lanka is voor het eerst in gebreke gebleven bij rentebetalingen voor obligatieleningen. Het Aziatische land kampt de laatste tijd met een zware economische en financiële crisis door de nasleep van de coronapandemie, wanbeheer van de overheidsfinanciën en gestegen brandstofprijzen.

Eigenlijk hadden de betalingen van in totaal 78 miljoen dollar al halverwege april gedaan moeten worden. Maar er gold nog een dertig dagen durende uitstelperiode. Die is inmiddels ook verstreken, waardoor het land voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1948 officieel in wanbetaling is.

Volgens de centrale bank van Sri Lanka gaat het om een preventieve wanbetaling. Tegen schuldeisers is gezegd dat het land pas weer betalingen zou kunnen doen als er via een zogeheten herstructurering een oplossing is gevonden voor de enorme schulden die zich hebben opgestapeld.

Door de crisis is Sri Lanka door zijn internationale reserves heen. Dat maakt het moeilijk om essentiële zaken te importeren zoals brandstof, voedsel en medicijnen. De regering is al met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in gesprek over een mogelijke regeling om het land te redden.

Inmiddels zijn er al wekenlang gewelddadige protesten in het land en onlangs stapte de premier op. Sri Lankanen zijn vooral boos over de grote prijsstijgingen en de tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De Aziatische eilandstaat is economisch sterk afhankelijk van toeristen, maar die bleven de laatste jaren weg door terroristische aanslagen en de coronacrisis.