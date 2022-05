Indeed: vaker aandacht voor fiets van de zaak vanuit werkgevers

Het aanbieden van een fiets van de zaak of een fietsabonnement door een werkgever wordt steeds populairder. Vacatureplatform Indeed keek naar de secundaire arbeidsvoorwaarden in vacatures in Nederland, Belgiƫ en Duitsland en in alle drie de landen was het afgelopen jaar een toename te zien. De naar eigen zeggen grootste vacaturesite ter wereld schrijft de populariteit toe aan verduurzaming, effecten van de coronapandemie en toenemende aandacht voor vitaliteit.

“Werkgevers hebben baat bij personeel dat fietst naar werk omdat het bijdraagt aan hun fysieke en mentale gezondheid”, zegt Arjan Vissers, dataspecialist bij Indeed. Daarnaast zijn mensen volgens hem tijdens de coronapandemie minder met het openbaar vervoer gaan reizen en soms dichter bij huis gaan werken. “Werkgevers springen hier handig op in door bijvoorbeeld een fiets van de zaak als extraatje aan te bieden.” Ook helpt het vervangen van de auto door een fiets bij de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven.

Nederland is niet meer het land waar het vaakst aandacht is voor een fiets in een vacature. Dat is nu Duitsland. Hoewel het in Nederland afgelopen jaar nog 18 procent vaker en in drie jaar tijd 178 procent vaker voorkwam, was de toename in Duitsland de afgelopen jaren 765 procent. “In 2019 is de Duitse overheid een nationaal fietsplan gestart om fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken”, stelt Vissers. “Dit plan werpt duidelijk ook zijn vruchten af met betrekking tot het woon-werkverkeer in Duitsland.”

Maar ook in Nederland gaat de aandacht voor het fietsen naar het werk verder toenemen, verwacht Indeed. Dat komt volgens het platform door gunstigere belastingregels die sinds begin 2020 gelden.