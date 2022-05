Maersk: coronagolf China heeft grote impact op toeleveringsketens

De laatste golf coronabesmettingen in China en de verregaande maatregelen die Beijing trof om de uitbraak van het virus in te dammen, hebben grote gevolgen voor de toeleveringsketens. Dat stelt de Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk in een update aan klanten in de regio Azië en het Pacifisch gebied.

Volgens Maersk lijkt het virus statistisch gezien weliswaar onder controle, maar zal het effect op de logistieke keten nog maanden kunnen aanhouden. Dat zal zorgen voor langere doorlooptijden en vertragingen. De terugkeer naar normaal zal volgens het concern nog wel even op zich laten wachten.

China hanteert een zerocovidbeleid. Dat betekent concreet dat autoriteiten strenge maatregelen opleggen. Miljoenenstad Shanghai zat bijvoorbeeld wekenlang op slot. Daarbij was het voor veel mensen niet mogelijk om naar het werk te gaan. Ondertussen zijn de restricties wat versoepeld. De wachttijd in de haven van Shanghai is al iets verbeterd. In andere grote havens in China is de situatie genormaliseerd.