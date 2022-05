Mercedes-Benz veilt 300 SLR Uhlenhaut Coupé voor 135 miljoen euro

Een Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé uit 1955 is eerder deze maand geveild voor een recordbedrag van 135 miljoen euro. Dat heeft topman Ola Källenius van de Duitse autofabrikant bevestigd. Dat maakt het verreweg de duurste auto ooit verkocht, al is het mogelijk dat er privé nog meer is betaald voor een auto.

Het record stond op naam van een Ferrari 250 GTO uit 1962. Die wisselde in 2018 voor zo’n 46 miljoen euro van eigenaar op een veiling.

De Uhlenhaut Coupé is vernoemd naar Rudolf Uhlenhaut, destijds hoofd van de testafdeling. Mercedes heeft er slechts twee gemaakt. Een daarvan gebruikte Uhlenhaut als bedrijfswagen en de ander ging in de kluis van de Duitse autobouwer. Beide pijlvormige zilveren auto’s bleven altijd in bezit van Mercedes.

Het is niet bekend wie de Uhlenhaut Coupé heeft gekocht. Volgens Källenius waren er slechts een dozijn bieders uitgenodigd voor de geheime veiling in het museum en archief van Mercedes in Stuttgart. De nieuwe eigenaar mag de auto overigens niet mee naar huis nemen. Voorwaarde voor de verkoop was dat de Uhlenhaut Coupé voor het publiek te zien blijft in het museum. De koper mag er voor de betaalde 135 miljoen euro wel af en toe in rijden.