Russische luchtvaartmaatschappijen zitten vast aan Britse slots

Het is voor Russische luchtvaartmaatschappijen onmogelijk gemaakt om hun start- en landingsrechten op Britse luchthavens te verkopen. De regering in Londen kondigde een reeks maatregelen aan om te voorkomen dat de maatschappijen de zogeheten slots te gelde maken. Het gaat om landingsrechten die nu nog in het bezit zijn van maatschappijen als Aeroflot, Ural Airlines en Rossiya Airlines. De tegoeden van die maatschappijen werden eerder al bevroren als onderdeel van de sancties tegen Rusland.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is een reeks maatregelen tegen Rusland aangekondigd. Zo geldt onder andere een vliegverbod in het Europese en Britse luchtruim voor Russische maatschappijen. Als gevolg daarvan blijven de start- en landingsrechten nu ongebruikt. De maatschappijen zouden hun slots naar andere maatschappijen over kunnen doen, maar daar is door Londen nu dus een stokje voor gestoken. Volgens de Britse regering hebben de slots van de Russische maatschappijen een waarde van 50 miljoen pond (59 miljoen euro).

“We hebben ons luchtruim al gesloten voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Vandaag zorgen we ervoor dat ze hun lucratieve landingsslots op onze luchthavens niet kunnen verzilveren”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss in een verklaring. “Elke economische sanctie versterkt onze duidelijke boodschap aan de Russische president Vladimir Poetin. We zullen niet stoppen totdat Oekraïne zegeviert.”