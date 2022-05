Smartphonemaker Xiaomi ziet kwartaalomzet voor het eerst dalen

Het Chinese Xiaomi, de op twee na grootste smartphoneproducent ter wereld, heeft in de afgelopen periode voor het eerst een lagere kwartaalomzet geboekt. Het bedrijf had last van de strikte lockdownmaatregelen in China tegen het coronavirus, waardoor de verkoop werd geraakt. Xiaomi leed ook een verlies.

De omzet ging met bijna 5 procent omlaag naar 73,4 miljard yuan, omgerekend ruim 10 miljard euro, in vergelijking met een jaar geleden. Daarbij werd een nettoverlies in de boeken gezet van omgerekend bijna 83 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een winst van omgerekend meer dan 1 miljard euro. Xiaomi heeft te kampen met hogere kosten voor productie en transport en tekorten aan chips.

Vanwege corona-uitbraken zijn grote Chinese steden als Shanghai in een strenge lockdown gegaan, waardoor mensen amper konden winkelen. Daarnaast zorgt de hoge inflatie ervoor dat consumenten minder geld uitgeven. Behalve smartphones verkoopt Xiaomi ook laptops en andere elektronica.