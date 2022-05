Techaandelen in de uitverkoop op beurzen Azië met Tencent voorop

De aandelenbeurzen in Azië lieten donderdag stevige minnen zien. De graadmeters volgden het voorbeeld van Wall Street waar de beurzen donkerrood kleurden. Beleggers lijken bezorgd over de torenhoge inflatie die aan de winsten van ondernemingen raakt. Daarnaast leven er zorgen over de groeimogelijkheden. Verschillende grote bedrijven hebben hun verwachtingen voor dit jaar al bijgesteld. Vooral de Chinese techsector had het donderdag in Hongkong zwaar te verduren, na onder meer een tegenvallende handelsupdate van Tencent in combinatie met mindere vooruitzichten voor de wereldwijde groei. De Hang Seng Tech Index zakte tussentijds met meer dan 5 procent.

Tencent zag zijn beurswaarde met 7 procent dalen. De onderneming maakte eerder bekend een fors lagere winst in de boeken te hebben gezet. Dat was weer het gevolg van mindere inkomsten vooral omdat bedrijven het mes zetten in de advertentie-uitgaven. De cijfers van het bedrijf waren sinds de beursgang in 2004 niet zo slecht geweest. Alibaba zag op zijn beurt ook 7 procent van zijn beurswaarde verdampen. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 2,7 procent. In Shanghai stond een min van 0,3 procent op de borden.

Ook in Japan was het sentiment negatief. De Nikkei-index in Tokio eindigde 1,9 procent lager op 26.402,84 punten. De situatie in Seoul, waar de Kospi 1,4 procent moest inleveren was al niet veel beter. In Sydney verloor de All Ordinaries 1,6 procent, ondanks een daling van het werkloosheidspercentage in Australië tot het laagste niveau in decennia. Circa 3,9 procent van de beroepsbevolking in Australië zit nog zonder werk.