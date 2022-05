Woningcorporaties bezorgd over lage aantal bouwvergunningen

Woningbouwcorporaties zijn bezorgd over het lage aantal bouwvergunningen dat in het eerste kwartaal van dit jaar is afgegeven. Martin van Rijn, voorzitter van koepelorganisatie Aedes, legt uit dat het lage aantal vergunningen in de nabije toekomst betekent dat nog niet “het gewenste aantal” nieuwe woningen gebouwd zal worden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder bekend dat ondanks de krapte op de woningmarkt er fors minder bouwvergunningen zijn verleend. De afgifte daalde met 13 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt.

Van Rijn stelt dat de woningnood als een crisis behandeld zou moeten worden. “Dan kunnen we in de procedures soms een paar stappen overslaan. Dat helpt om wel de gewenste aantallen te behalen”, aldus de Aedes-voorzitter.