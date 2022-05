124 sterfgevallen in verband gebracht met apneu-apparaat Philips

De Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenwaakhond FDA meldt dat er 124 sterfgevallen in verband zijn gebracht met klachten over slaapapneu-apparaten van medisch technologiebedrijf Philips. Ook zijn er tussen april vorig jaar en dit jaar meer dan 21.000 meldingen over de apparaten binnengekomen, staat in een update van de toezichthouder waar het AD eerder over berichtte. Het is niet aangetoond dat de gemelde overlijdens zijn veroorzaakt door de apparaten.

Philips riep miljoenen beademingsapparaten voor patiƫnten met slaapapneu terug, omdat ze een isolatieschuim bevatten dat kan verbrokkelen en daardoor gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Daarnaast kan het isolatiemateriaal, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, een giftige stof afgeven.

Volgens de woordvoerder willen de meldingen over de apparaten niet zeggen dat de klachten gegrond zijn. “Er is nog geen causaal verband aangetoond tussen de apparaten en de ernst van de klachten”, aldus de zegsman. Sinds Philips bekendmaakte dat de apparaten gevaarlijk kunnen zijn, is het aantal meldingen exponentieel gestegen, zegt hij.

Philips seinde zelf de FDA tussen 2011 en april vorig jaar dertig keer in over klachten die het bedrijf in verband bracht met de beademingsapparaten. Daarvan kwamen acht meldingen uit de Verenigde Staten, maar geen enkele betrof een overlijden of letsel door het apparaat.

Onder de tienduizenden meldingen die bij de FDA binnenkwamen vielen ook de verplichte meldingen die Philips zelf moest doen, schrijft de dienst op de website. Ook kwamen klachten binnen die gezondheidsprofessionals, klanten en patiƫnten op eigen initiatief deden. Daarin werd divers letsel gemeld, waaronder kanker, longontsteking, astma en andere problemen aan de luchtwegen, maar ook infecties, hoofdpijn, hoesten, duizeligheid en pijn op de borst.

Producenten van medische apparatuur zijn verplicht veiligheidsmeldingen te doen bij de FDA als informatie over een apparaat “redelijkerwijs wijst op het veroorzaken van een overlijden of letsel”, schrijft de FDA voor. Een melding zelf is niet direct bewijs dat het apparaat de oorzaak is van een “nadelige gebeurtenis”, aldus de waakhond.

Philips zette onlangs nog eens 165 miljoen euro opzij vanwege de kwestie met de apneu-apparaten. In totaal heeft Philips nu bijna 900 miljoen euro gereserveerd voor de hersteloperatie.