AEX toont sterk herstel, PostNL opvallende stijger op beurs

De Amsterdamse AEX-index liet vrijdag een duidelijk herstel zien na de recente koersdruk. Beleggers schoven de zorgen over de hoge inflatie even aan de kant en gingen op zoek naar koopjes. PostNL was een opvallende stijger op het Damrak. Beleggers reageerden op bij de Europese Commissie ingediende documenten waaruit blijkt dat investeringsbedrijf Vesa Equity Investment feitelijk zeggenschap krijgt over het postbedrijf.

PostNL dikte 7,6 procent aan en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap. Vesa is het investeringsbedrijf van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský, die al een tijdje een belang van 25 procent heeft in PostNL. Volgens analisten van ING en Jefferies betreft de indiening van de documenten slechts een formaliteit en is elke koersreactie overdreven. Křetínský, de eigenaar van voetbalclub Sparta Praag, heeft ook een groot belang in het Britse Royal Mail (plus 4,7 procent).

De hoofdindex op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,9 procent op 690,88 punten. De MidKap klom 1,9 procent tot 1025,77 punten. De beurs in Parijs steeg 1,2 procent. De Londense FTSE won 1,8 procent na een onverwachte stijging van de Britse winkelverkopen in april.

De DAX in Frankfurt steeg 2 procent. Het Duitse parlement heeft donderdagavond laat ingestemd met een omvangrijk pakket maatregelen van 15 miljard euro om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 5 procent. De grote bedrijven in de retailsector lieten een gemengd beeld zien. Unilever won 1,4 procent, Heineken klom 0,2 procent en Ahold Delhaize was met een min van 0,4 procent de enige daler. Donderdag kregen deze ondernemingen nog rake klappen door de vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten aantast.

Air France-KLM (plus 3 procent) zette de opmars voort. De luchtvaartcombinatie voert gesprekken met de Amerikaanse investeerder Apollo over een kapitaalinjectie van een half miljard euro. Als die investering er daadwerkelijk komt, verwacht het concern een deel van zijn leningen terug te kunnen betalen die de Franse staat verstrekte als noodhulp tijdens de coronacrisis.

In Zürich kelderde Richemont 13 procent na teleurstellende resultaten van het Zwitserse luxeconcern, bekend van mode van het merk Chloé en sieraden van Cartier.

De euro was 1,0586 dollar waard, tegen 1,0594 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 111,65 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 111,78 dollar per vat.