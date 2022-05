Begrotingstekort naar 3,4 procent, meer belasting voor bedrijven

Het begrotingstekort van Nederland stijgt dit jaar naar 3,4 procent en komt daarmee weer boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het ministerie van Financiën. Het kabinet geeft veel meer geld uit om ook mensen te compenseren voor de hoge energierekening.

De extra uitgaven dekt de coalitie vooral door hogere inkomens en bedrijven meer belasting te laten betalen. Ook gaat de vennootschapsbelasting omhoog. Verder wordt er 2,2 miljard gesneden in diverse fondsen zoals het stikstoffonds om andere nieuwe wensen te betalen.

Het kabinet geeft 6,4 miljard euro extra uit om de stijging van de energieprijzen te verzachten. Verder is er een tegenvaller van 2,8 miljard euro. Dat is geld dat naar 60.000 spaarders gaat die bezwaar hadden gemaakt tegen de belasting die zij moesten betalen over hun vermogen in box 3.

Sowieso zullen vermogenden in de toekomst meer belasting moeten betalen. Dat past binnen de discussie over vermogensongelijkheid, vindt het kabinet. “Sterke schouders zullen meer lasten moeten dragen”, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag daarover.

In de voorjaarsnota geeft minister Kaag aan hoe de begroting er dit jaar voorstaat. Voor het eerst geeft het kabinet ook al inzicht in plannen die het de komende jaren wil uitvoeren. Normaal komen die pas naar buiten op Prinsjesdag. Met deze nieuwe systematiek krijgt de Kamer meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de begroting van volgend jaar.

Er waren de afgelopen dagen al verschillende plannen uitgelekt. Defensie krijgt er 2,2 miljard euro bij zodat in 2024 en 2025 de NAVO-norm wordt gehaald. Dat wilde de Kamer en is een reactie op de oorlog in Oekraïne. Verder wordt er zo’n 2,5 miljard euro uitgetrokken om het minimumloon in stappen te verhogen met 7,5 procent. Volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) is dat “goed nieuws” voor mensen met een kleine portemonnee. Wel betwijfelt ze of de stijging genoeg is voor iedereen, omdat daarvoor de inflatie te hard oploopt. De AOW groeit voorlopig mee met die stijging, heeft het kabinet besloten.

De komende jaren duikt het begrotingstekort volgens Kaag weer onder de 3 procent. Het zal dan uitkomen op tussen de 2,5 en 3 procent is de verwachting. De overheidsschuld blijft wel onder de Europese norm van 60 procent. Die staat op 52,9 procent en loopt op naar 54,9 procent in 2025.