Chipbedrijven en Air France-KLM staan in belangstelling op Damrak

Bedrijven in de chipsector zoals ASML, ASMI en Besi staan vrijdag in de belangstelling op de beurs. In de Verenigde Staten is branchegenoot Applied Materials met tegenvallende verwachtingen naar buiten gekomen voor de komende tijd, en dat kan ook de koers van de chipbedrijven hier raken. Verder gaat de aandacht naar Air France-KLM, dat praat met investeerder Apollo over een kapitaalinjectie van een half miljard euro.

De chipindustrie bestelt de laatste tijd in een razend tempo machines bij Applied Materials, in een poging voldoende productiecapaciteit op te bouwen om een einde te maken aan de wereldwijde chiptekorten. Maar diezelfde tekorten laten de Amerikaanse toeleverancier van chipfabrikanten achter zonder de componenten die het nodig heeft om zijn apparatuur te maken. Vandaar dat de onderneming de verwachtingen heeft moeten bijstellen.

Air France-KLM voert naar eigen zeggen vergevorderde gesprekken met Apollo. Die zou het geld willen steken in een dochteronderneming van Air France voor het onderhoud van vliegtuigen. Als de investering er daadwerkelijk komt, verwacht het luchtvaartconcern een deel van zijn leningen terug te kunnen betalen die de Franse staat verstrekte als noodhulp tijdens de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen, waarmee de graadmeter zich wat zou kunnen herstellen van de fikse verliesbeurt van donderdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. In Azië gingen de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag eveneens vooruit, geholpen door renteverlagingen bij Chinese banken.

Op de Europese beurzen kan ook gereageerd worden op nieuwe steunmaatregelen voor huishoudens in Duitsland. Het Duitse parlement heeft donderdagavond laat ingestemd met een omvangrijk pakket maatregelen om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Door de hoge prijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk. In totaal is met het pakket een bedrag van 15 miljard euro gemoeid.

Verder heeft Shell naar verluidt vier voormalige Russische tankers voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) weer in gebruik genomen na de verkoop van de schepen aan een in Singapore gevestigde onderneming. De stap zou enige verlichting kunnen brengen op de krappe gasmarkt doordat het olie- en gasconcern nu weer meer lng kan leveren.

De euro was 1,0585 dollar waard, tegen 1,0594 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 110,85 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 111,89 dollar per vat.