Duitsland: G7 akkoord over 18 miljard euro voor Oekraïne

De landen van de G7 zijn het eens geworden over 18 miljard euro aan financiële hulp voor Oekraïne. Dat zegt althans de Duitse minister voor Financiën, Christian Lindner, in een interview met persbureau Bloomberg.

Het geld is bedoeld als hulp voor de korte termijn. Terwijl Oekraïne een oorlog uitvecht met Rusland moet het land in staat blijven zijn kortlopende rekeningen te betalen, is de redenering. “Het lijkt erop dat we meer dan 18 miljard euro kunnen ophalen om Oekraïne te steunen op dit cruciale, historische moment”, zegt Lindner tegen Bloomberg Television.

Volgens Lindner zijn de financieringsproblemen voor Oekraïne in de “nabije toekomst” opgelost met het miljardenbedrag. De Verenigde Staten doen voor 7,5 miljard dollar mee, stelt Lindner. Ook de Europese Unie draag bij aan het hulppakket.

De ministers van Financiën van de G7-landen zijn samengekomen in de Duitse stad Bonn voor overleg over onder andere hulp aan Oekraïne. Het verbond voor overleg bestaat uit zeven rijke geïndustrialiseerde landen, namelijk Duitsland, Frankrijk, Canada, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie maakt deel uit van de G7, maar wordt niet bij de zeven onafhankelijke staten opgeteld.