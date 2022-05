Historische reeks Dow-Jonesindex in New York, Deere hard omlaag

De Dow-Jonesindex is op de aandelenbeurs in New York voor de achtste week op rij met verlies gesloten. Daarmee is sprake van een historische verliesreeks. De laatste keer dat de leidende graadmeter zo’n lange periode op rij met verlies sloot, was krap honderd jaar geleden. Beleggers lijken vooral bezorgd over de hoge inflatie. Dat merkte ook producent van landbouwmachines Deere dat vrijdag in New York een van de grotere verliezers was.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag, na een sterk schommelende sessie, miniem hoger op 31.261,90 punten. Voor de hele week eindigde de graadmeter met een verlies van 4 procent. Het sessieverloop van de S&P 500 was gelijk aan dat van de Dow. De brede graadmeter sloot vlak op 3901,36 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 11.354,62 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten voor de zevende week op rij met verlies.

Deere verloor 14 procent. De fabrikant van landbouwmachines boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan analisten hadden verwacht. Dat kwam vooral door de problemen in de toeleveringsketen en de oplopende inflatie. Dat laatste zet onder andere de investeringen door landbouwondernemers onder druk.

Vliegtuigfabrikant Boeing zakte 5 procent ondanks de succesvolle lancering van zijn ruimteschip Starliner. Het onbemande ruimteschip is na maanden van vertragingen onderweg naar het internationale ruimtestation ISS.

Applied Materials (min 3,9 procent) stond ook bij de dalers. De toeleverancier van de chipsector boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht ondanks de sterke vraag naar chips. Ook de verwachtingen voor de rest van het jaar vielen tegen. Volgens topman Gary Dickerson is er sprake van een recordvraag naar de producten van het bedrijf, maar loopt Applied Materials tegen problemen in de toeleveringsketen aan.

Autoproducent Ford verloor 2,7 procent van zijn beurswaarde. In Duitsland geldt binnenkort mogelijk een verkoopverbod voor het concern, schrijft het Duitse weekblad Wirtschaftswoche. De Amerikaanse producent zou chips gebruiken in de auto’s waarvoor het geen licentierechten betaalt. Houders van de octrooien stapten daarop naar de rechter. Die oordeelde nu dat er een verkoopverbod komt, tenzij het bedrijf op korte termijn de licenties regelt. Ford kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis.

De euro was 1,0551 dollar waard, tegen 1,0586 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 112,70 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 112,9 dollar per vat.